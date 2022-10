Killer dei poliziotti assolto, la Procura di Trieste annuncia battaglia

La Procura di Trieste ha impugnato la sentenza di assoluzione

La Procura di Trieste ha impugnato la sentenza di assoluzione nei confronti di Alejandro Augusto Stephan Meran che era accusato dell’omicidio dei due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta morti in Questura nell’ottobre di tre anni fa.

L’uomo era stato assolto in primo grado dal Tribunale del capoluogo regionale in quanto persona non imputabile per “vizio totale di mente”. La notizia della proposta di appello da parte della Procura arriva a pochi giorni dal terzo anniversario della tragedia, avvenuta il 4 ottobre 2019. Ora sarà chiesta una nuova perizia per Meran.