Scontro tra due auto a Udine, uomo finisce al pronto soccorso

Scontro tra due veicoli a Udine nel pomeriggio

Scontro tra due auto questo pomeriggio a Udine.

L’incidente è avvenuto attorno alle 4 del pomeriggio, all’incrocio tra via San Paolo e via Fistulario: una Lexus, condotta da un uomo di 48 anni, e una Audi A/3, guidata da un ventottenne, sono entrate in collisione. Dopo il sinistro il conducente della Lexus è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le dinamiche sono al vaglio del personale di Polizia Locale di Udine