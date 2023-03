Topi d’appartamento in azione a Basiliano, forzata la porta della cucina

Ladri in azione a Basiliano.

Ladri d’appartamento in azione nel tardo pomeriggio di ieri a Basiliano, in provincia di Udine. Dopo aver forzato, a quanto riferiscono gli stessi padroni di casa, la porta-finestra della cucina, ignoti sono penetrati in un appartamento di via Cargnelutti, dove in quel momento non era presente nessuno.

Al rientro, amara sorpresa per i padroni di casa, anche se oggetti di valore non ne sono stati rubati. In compenso, però, tutte le stanze sono state messe letteralmente a soqquadro.