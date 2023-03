Incidente a San Vito al Tagliamento.

Incidente stradale tra auto e bicicletta a San Vito al Tagliamento nella mattinata di oggi, sabato 4. Coinvolti un ciclista e una vettura, in via Guglielmo Oberdan, all’altezza della rotonda, di fronte al Conad. Ad avere la peggio la persona in bici, trasportata all’ospedale di San Vito al Tagliamento per la cura di un trauma facciale, in codice giallo. Cause al vaglio delle forze dell’ordine.