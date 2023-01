Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: torna in Fvg e viene arrestato

L’uomo dovrà scontare più di 11 mesi di reclusione.

La Polizia di Stato il 14 gennaio scorso ha tratto in arresto un cittadino sloveno di 31 anni, destinatario di un ordine di carcerazione (11 mesi e 28 giorni di reclusione) per i reati di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale commessi il 14 ottobre 2016 ad Azzano Decimo.

Personale della Squadra Volante in servizio presso il Commissariato di Muggia, durante il regolare servizio di controllo del territorio, in via delle Saline all’altezza della via Cavalieri di Malta – direzione Trieste- ha proceduto al controllo di un’autovettura Audi Q5 con targa slovena con a bordo due persone: un uomo ed una donna.

Dagli accertamenti effettuati su i due soggetti è emerso che a carico dell’uomo vi era una Segnalazione di cattura per Esecuzione dell’ordine di carcerazione.

L’uomo, dopo essere stato accompagnato presso il Commissariato di Muggia dove gli è stato notificato il Provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pordenone, e dopo la stesura degli atti di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Trieste.