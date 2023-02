Il provvedimento del Questore dopo la lita scoppiata in un bar di Trieste.

ll Questore di Trieste ha disposto, la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 12 giorni di un locale in via Rismondo, con conseguente sospensione dell’attività di somministrazione di bevande ed alcolici.

Nella tarda serata di domenica 5 febbraio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Trieste e personale sanitario del 118 sono intervenuti a seguito di un’aggressione ai danni di un cliente del bar, verosimilmente riconducibile a futili motivi.

La lite ha visto coinvolti più clienti, uno dei quali, un italiano di 44 anni, colpito alla testa da una bottigliata per mano di altro cliente in stato di manifesta ubriachezza. Il responsabile dell’aggressione, un cittadino colombiano di 38 anni, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di uno strumento atto ad offendere, procurate in stato di manifesta ubriachezza.

L’attività di controllo effettuata nei riguardi dell’esercizio pubblico, gestito da un senegalese di 38 anni, ha evidenziato come lo stesso, specie nella fascia notturna, sia meta di un elevato numero di soggetti dediti all’uso smodato di sostanze alcoliche ed inclini a tenere comportamenti molto spesso violenti e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.