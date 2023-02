Eventi, balli e maschere: il Città Fiera si prepara a festeggiare il Carnevale

Il Carnevale al Città Fiera.

Torna l’immancabile appuntamento con il carnevale di Città Fiera. Sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio, dalle ore 15 e 30 alle ore 18 e 30, in piazza Show Rondò, grande festa in maschera per tutti i bambini, con spettacoli e giochi in compagnia di tanti animatori.

Torna con la sua carica di allegria il clown Polpetta insieme a tante mascotte, per un pomeriggio di divertimento con balli, colori e tante mascherine. Incredibili gli spettacoli di bolle di sapone e il clown Crostino, vi stupirà con la giocoleria, gags, magia e tante sorprese tutte da scoprire.

Ad anticipare il carnevale l’iniziativa di sensibilizzazione m’illumino di meno. Giovedì 16 febbraio è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, durante la quale Città Fiera spegnerà tutte le insegne esterne dalle 17.