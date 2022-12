Litiga con l’amico e gli porta via il cellulare, ragazza condannata per rapina

Udine, ragazza di 20 anni condannata per rapina.

Litiga con l’amico per i messaggi sul cellulare, e si ritrova con una condanna a 2 anni e 6 mesi per rapina, violazione di domicilio e lesioni in concorso. Protagonista della vicenda è una ragazza di 20 anni. Il primo marzo scorso, secondo la tesi dell’accusa, la ragazza, accompagnata da un amico, si sarebbe recata a casa di un giovane a Martignacco, con l’obiettivo di chiedere spiegazioni in merito ad alcuni messaggi telefonici evidentemente non troppo apprezzati.

Il padrone di casa, però, avrebbe più volte invitato i due ospiti, evidentemente indesiderati, ad andarsene, riprendendo l’intera scena con il cellulare. A quel punto la ragazza, adirata per quanto stava accadendo, gli avrebbe strappato il telefono dalle mani mentre l’amico lo avrebbe preso a schiaffi, buttandolo a terra.

La fuga dei due, con il telefonino sottratto, è durata poco, e consegnarlo ai carabinieri che li hanno nel frattempo raggiunti non è servito ad alleggerire la loro posizione. La ventenne si è trovata così a patteggiare la pena di 2 anni e 6 mesi, più mille euro di multa, con sospensione condizionale. Ancora da valutare la posizione dell’amico che l’ha accompagnata.