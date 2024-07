Friulana trovata morta in casa a 22 anni, probabile un malore

Lucia Cosatti è stata trovata morta in casa dall’amica.

Aveva solo 22 anni Lucia Cosatti, giovane originaria di Udine, trovata morta giovedì sera a Cecina, nell’appartamento che condivideva con un’amica e collega. La ragazza lavorava come aiuto cuoco si era trasferita in Toscana per la stagione. L’ipotesi più probabile al momento è quella di un malore, ma le cause precise del decesso saranno chiarite solo dopo l’autopsia programmata per domani.

Lucia, conosciuta affettuosamente come Luce, era originaria di Udine, dove la sua famiglia gestisce diverse attività nel settore della ristorazione. Dopo essersi diplomata all’istituto tecnico commerciale, aveva deciso di trasferirsi temporaneamente a Cecina per lavorare durante la stagione estiva. Questa non era la sua prima esperienza in zona: già la scorsa estate aveva lavorato in un ristorante a Marina di Cecina. Recentemente, era impiegata come aiuto cuoca nel ristorante di uno stabilimento balneare sul viale della Vittoria.

Durante il suo periodo di lavoro a Cecina, Lucia era ospite di una collega e amica, con la quale condivideva un appartamento in via Arno. Il suo carattere tranquillo e la sua competenza in cucina le avevano fatto guadagnare l’apprezzamento di tutti i colleghi.

Il Tragico Ritrovamento

Il dramma si è consumato giovedì sera, quando l’amica e collega di Lucia è rientrata nell’appartamento dopo il lavoro e ha trovato la giovane immobile. Sotto shock, ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina con a bordo un medico, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un malore e, nonostante l’assenza di segni di violenza sul corpo, il magistrato ha disposto un’autopsia per chiarire definitivamente le cause della morte.