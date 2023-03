Il cuore si ferma di colpo, 70enne salvato da due ragazzi al bar

Malore al bar per un 70enne a Duino Aurisina: salvato da due ragazzi guidati al telefono dall’infermiera.

Un uomo di circa 70-75 anni di età è stato soccorso nella tarda serata di ieri, venerdì 17, in un locale pubblico di Duino Aurisina: l’uomo era stato colto da un malore cui è seguito un arresto cardiocircolatorio.

Le persone che erano con lui hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue112. L’infermiera della Sores che ha gestito l’intervento ha guidato al telefono due ragazzi che erano presenti sul posto nelle prime manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare.

I colleghi della sala contemporaneamente hanno inviato sul posto le ambulanze. Il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha quindi preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cattinara. Attivati per quanto di competenza i carabinieri dalla Compagnia di Aurisina.