Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un palo, ferito un 48enne

Pordenone, incidente nella notte: ferito un 48enne.

Un uomo di circa 48 anni è stato soccorso dai sanitari la scorsa notte per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Revedole a Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è andato a sbattere prima contro un palo e poi contro alcune auto posteggiate.

È scattata subito una chiamata di aiuto al numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico l’uomo, trasportato poi in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con diversi traumi in più parti del corpo. Attivati anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari.