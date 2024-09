Malore fatale sulla spiaggia di Grado, muore un 84enne

Il turista austriaco è morto in ospedale.

Un turista austriaco di 84 anni ha perso la vita questa mattina colpito da un malore mentre si trovava in acqua, non lontano dalla spiaggia principale di Grado.

L’uomo, che stava facendo il bagno nell’acqua bassa, ha improvvisamente accusato un malore intorno a mezzogiorno. L’uomo è caduto in acqua privo di sensi, ed immediatamente è stato dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti prontamente i bagnini, i quali hanno avviato le manovre di rianimazione. Nel frattempo, sul posto è arrivata anche l’ambulanza.

Il personale sanitario è riuscito a stabilizzare momentaneamente l’uomo, trasportandolo d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso di Monfalcone. Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rianimazione proseguiti anche presso la struttura ospedaliera, l‘anziano è deceduto poco dopo l’arrivo. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.