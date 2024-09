L’associazione Amico Nonno torna anche quest’anno davanti alle scuole di Fiume Veneto..

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, si è tenuta all’assemblea annuale dell’associazione ‘Amico Nonno’, fondata nel 1995 e da sempre attiva in collaborazione con l’amministrazione comunale di Fiume Veneto. L’associazione, guidata dal 2022 da Giuliana Buoni, che ha preso il testimone dallo storico presidente Giovanni Fracassi, conta circa trenta volontari. Questi dedicano quotidianamente il proprio tempo per supervisionare gli attraversamenti pedonali, garantire la sicurezza durante l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole, gestire la salita e la discesa dagli scuolabus e offrire supporto durante eventi e manifestazioni pubbliche.



Alla riunione erano presenti il sindaco Jessica Canton, l’assessore comunale Michele Cieol e il comandante della Polizia Locale Paolo Fort, a conferma dell’importanza di questa collaborazione con il Comune. “L’associazione ‘Amico Nonno’ – ha dichiarato il sindaco Jessica Canton – è da quasi trent’anni una risorsa fondamentale per Fiume Veneto. È un gruppo affiatato e numeroso, che lavora con un forte spirito di squadra, presente con il bello e il cattivo tempo, per il bene dei nostri alunni. Questo è uno dei fiori all’occhiello del nostro volontariato comunale. Il loro lavoro è cruciale non solo per garantire la sicurezza dei nostri alunni, ma anche per il valore generazionale che apporta alla comunità. Siamo tutti profondamente grati a questi volontari per il tempo e l’energia che dedicano al bene comune.”

La presidente Giuliana Buoni ha delineato il programma per il nuovo anno scolastico, annunciando i venticinque volontari che, a rotazione, si occuperanno della sicurezza presso le scuole di Cimpello e Fiume Veneto. “Essere utile ai bambini durante l’ingresso e l’uscita da scuola è una grande soddisfazione. È gratificante vedere come molti di loro ti riconoscano e salutino anche al di fuori della scuola. Con questo spirito invito chiunque voglia dare il proprio contributo, anche per poche ore al mese, a unirsi a ‘Amico Nonno’, perché abbiamo sempre bisogno di nuove forze.”

L’assessore Michele Cieol ha inoltre voluto esprimere il suo personale ringraziamento, evidenziando l’importanza del lavoro svolto dai volontari di ‘Amico Nonno’. “Il loro contributo va ben oltre la semplice sorveglianza. Essi rappresentano un punto di riferimento per i nostri giovani e per tutta la comunità. Nonostante qualche rara e poco intelligente eccezione, la stragrande maggioranza della cittadinanza di Fiume Veneto apprezza enormemente il lavoro svolto da questi volontari. Il loro impegno quotidiano è un esempio di dedizione che arricchisce la nostra comunità, rendendola più sicura e solidale.”