L’uomo è stato colto da un malore a Tavagnacco.

Un uomo di 49 anni di età è stato soccorso dai sanitari questa mattina, intorno alle 7 e 30, per un malore che l’ha colto mentre era alla guida lungo via Nazionale, a Tavagnacco. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine e quello dell’automedica pure proveniente da Udine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in codice giallo all‘ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con medico a bordo.