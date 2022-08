Il 52enne era a Lignano Pineta per la stagione.

Ieri sera un 52enne di Latisana è morto stroncato da un malore. L’uomo si alloggiava in un appartamento di Lignano Pineta dove lavorava come dipendente stagionale.

A dare l’allarme sono stati, alcuni parenti, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui al telefono. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri di Lignano.