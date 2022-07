Cade per 5 metri in bici sulle rocce: ferita una giovane

L’intervento di soccorso a Claut.

Una ventiseienne di San Giorgio della Richinvelda si è procurata diversi traumi e probabili fratture cadendo con la bicicletta sul sentiero che da Casera Casavento va a Forcella Clautana.

Alla base della caduta probabilmente un imprevisto ostacolo e la mancata prontezza nello stacco dei pedali, con la conseguente caduta fino al sottostante rio per cinque metri. Ad allertare il Nue112 i compagni di escursione. La Sores ha allertato la stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico e i vigili del fuoco.

Le squadre si sono portate in fuoristrada alla Casera e hanno portato un primo soccorso alla giovane applicando un collare e rimanendo in attesa dell’elisoccorso che è giunto dal Suem di Pieve di Cadore. Stabilizzata dal medico di bordo, verricellato sul posto assieme al tecnico di elisoccorso, la donna è stata imbarellata e verricellata a bordo per essere condotta all’ospedale di Pordenone. Cinque i soccorritori della stazione Valcellina intervenuti.