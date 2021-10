I soccorsi sul Monte Cuarnan.

Intervento di soccorso questo pomeriggio sul Monte Cuarnan dove un uomo di Udine di 76 anni, C. C., si è sentito male durante la discesa dal Ricovero Pischiutti lungo una traccia di sentiero non segnato ad una quota di circa 1200 metri. L’uomo era assieme ad alcuni familiari.

All’arrivo dell’equipe dell’elisoccorso con il medico e poco dopo dei soccorritori della stazione di Gemona del Soccorso Alpino, giunti a Sella Foredor con l’automezzo fuoristrada e arrivati sul sentiero percorrendo anche un tratto a piedi, l’uomo è apparso in condizioni stabili e dopo averlo disteso in barella, si è deciso di spostarlo di qualche metro in un punto più agevole per il recupero in elicottero.

L’uomo a quel punto si è sentito di nuovo male ed ha perso conoscenza ed è stato necessario fermare il recupero per stabilizzarlo nuovamente. In sella nel frattempo è arrivata l’ambulanza e lì si è potuto fruire di un supporto medico più avanzato. Dopo averlo nuovamente stabilizzato lo si è affidato all’elisoccorso per portarlo d’urgenza in ospedale.

