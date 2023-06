Tragedia in strada, uomo si accascia per un malore e muore

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Malore fatale a Trieste per un uomo trovato questa mattina in strada intorno alle 6 da due passanti nella zona di via D’Alviano.

L’uomo era riverso a terra e i 2 hanno immediatamente chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica.

Il personale medico infermieristico giunto sul posto dopo 4 minuti ha preso in carico l’uomo, privo di coscienza, in arresto cardiocircolatorio. Resta da accertare quando l’uomo sia stato colpito dal grave malore. A nulla sono a valse le manovre salvavita: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato