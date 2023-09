L’anziana era stata subito soccorsa con il defibrillatore che si trovava vicino al salone.

Non ce l’ha fatta l’anziana di 87 anni colta da un malore mentre si stava tagliando i capelli nel salone Fabiana e Stefania a Torre di Pordenone.

Tutto è iniziato quando Fabiana stava tagliando i capelli a una cliente anziana. Improvvisamente, la signora ha iniziato a lamentare un forte dolore al petto, prima di scivolare dalla sedia. Fabiana, senza esitazione, ha immediatamente afferrato la donna per sostenere il suo peso e impedirle di cadere e si è resa conto che la cliente aveva perso conoscenza.

La prontezza di Stefania, collega di Fabiana, ha subito chiamato il 112 per richiedere l’assistenza medica. Nel frattempo, un altro cliente presente, un’infermiera, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Nel frattempo sono subito andate a prendere un defibrillatore a pochi metri dal loro salone, situato nella piazza Lozer a Pordenone. Senza perdere un attimo, ha recuperato il dispositivo, rompendo l’involucro di emergenza, e l’ha portato nel negozio.

Nel giro di pochi minuti, sono giunte un’automedica e un’ambulanza, e grazie al massaggio cardiaco e all’utilizzo del defibrillatore, il cuore dell’anziana donna aveva ripreso a battere. La situazione era critica, ma in quel momento i soccorsi tempestivi avevano fatto una differenza fondamentale.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, ieri è giunta la triste notizia che la signora anziana non ce l’ha fatta. Il suo quadro clinico era troppo grave. Il marito e il figlio della donna hanno espresso la loro gratitudine per i soccorritori improvvisati, sottolineando quanto sia importante avere defibrillatori accessibili in città per situazioni di emergenza.