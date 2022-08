Roberto Cedron era molto conosciuto e apprezzato a Cividale e non solo.

Era andato a correre come faceva di solito quando è stato stroncato da un’improvviso malore. Per Roberto Cedron, 49enne di Cividale molto conosciuto e apprezzato, non c’è stato nulla da fare.

Appassionato sportivo, venerdì mattina era uscito di casa intorno alle 6 e 30 per andare a correre prima del lavoro, ma la compagna Michela, non vedendolo tornare è andata a cercarlo. E’ stata proprio lei a trovarlo nelle campagne di San Mauro di Premariacco. In quel momento un’altra persona lo aveva visto a terra e stava dando l’allarme.

La compagna gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Grande il dolore di tutta la comunità di Cividale dove viveva e lavorava da circa 30 anni come consulente del lavoro alla Servis d.o.o. Oltre alla compagna Michela, Roberto Cedron lascia due figlie, la madre Loretta e la sorella Monia.