Tre malori nel giro di poche ore in Friuli: 2 a Lignano e uno a Chiusaforte

Due malori a Lignano e uno a Chiusaforte.

Impegnative le ore della mattinata e del primo pomeriggio di oggi per il personale della Sores Fvg che ha coordinato numerosi interventi.

Intorno alle 13, a Lignano, un uomo di 40 anni che stava passeggiando sul lungomare è stato colto da un arresto cardiocircolatorio. È stato immediatamente raggiunto dai soccorritori sanitari, stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza.

Sempre a Lignano, in occasione di una manifestazione sportiva, uno spettatore, un uomo di 48 anni che stava assistendo all’evento, è stato colto anche lui da un arresto cardiocircolatorio. Immediatamente soccorso dal personale della Sogit, presente sul posto per la manifestazione, è stato stabilizzato con prontezza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone in codice rosso. L’immediatezza e l’appropriatezza dei soccorsi, coordinati dalla Sores Fvg, ha permesso di fornire le cure migliori alle due persone colte da grave malore

Un terzo intervento è stato gestito in montagna, nell’area Alto Friuli, per un malore improvviso occorso a una persona: sono intervenuti l’elisoccorso e l’ambulanza di Chiusaforte. La persona è stata trasportata all’ospedale di Tolmezzo.