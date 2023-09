Maltempo, frana a Frisanco: al lavoro i volontari della Protezione Civile

Frana a Frisanco.

I volontari della squadra di Protezione civile del Comune di Frisanco, attivati dagli operatori della sala operativa del Friuli Venezia Giulia (Sor), su richiesta, per quanto di competenza, hanno operato nella giornata di oggi per rimediare a una frana che si è verificato sopra l’abitato di Vals.

La segnalazione è giunta in mattinata. Insieme all’amministrazione comunale e ai tecnici degli uffici del Municipio, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, che interessa in parte una viabilità, e a stendere dei teli per contenere il dilavamento. Ieri, sempre nella zona di Frisanco, era invece esondato un piccolo rio.