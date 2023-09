Ruba 40 euro di vestiti in un negozio del Città Fiera, denunciata una 14enne

Denunciata per il furto da H&M al Città Fiera di Martignacco.

Una ragazzina minorenne è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i minori, per il furto, avvenuto ieri 21 settembre, di alcuni capi di abbigliamento da un negozio del Città Fiera di Martignacco.

Dopo essere entrata nel punto vendita H&M, aveva portato via alcuni vestiti per un valore di 40 euro. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri di Martignacco che dopo gli accertamenti hanno identificato come responsabile la ragazzina di 14 anni, di origine turca ma residente nell’hinterland udinese. La refurtiva è stata recuperata e restituita.