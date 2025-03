Maltempo, in Friuli Venezia Giulia atteso un nuovo peggioramento.

Il maltempo non sembra voler mollare il Friuli Venezia Giulia. E la Protezione civile fa scattare l’allerta. Le previsioni per le prossime ore indicano infatti come la depressione presente sull’Europa continuerà a favorire l’afflusso di correnti sudoccidentali umide e instabili. Un marcato fronte atlantico interesserà la regione fino al primo pomeriggio di venerdì. Sabato giungerà un altro fronte.

Le previsioni.

Venerdì 14 marzo: fino al pomeriggio precipitazioni estese da abbondanti ad intense con possibili temporali. In montagna nevicate abbondanti in quota oltre i 1000 metri circa, fino a fondovalle sul Tarvisiano. Nel pomeriggio le precipitazioni si attenueranno sulle zone centro occidentali mentre potranno continuare su quelle orientali. Dalla notte ricomincerà a piovere e nevicare. Fino al primo pomeriggio vento sostenuto da sud sulla costa. Marea sostenuta in serata.