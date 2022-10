Maltempo in Friuli, interventi sulla viabilità a Forgaria

Interventi a Forgaria e Trasaghis dopo il maltempo

Dopo il maltempo che sabato ha colpito alcune zone del Friuli, i volontari della Protezione Civile sono scesi in campo per alcune operazioni di messa in sicurezza a Forgaria e a Trasaghis.

Nel primo caso, la squadra di Forgaria del Friuli è intervenuta, ieri, assieme ai Vigili del fuoco, per un distacco di materiale e per la caduta di un masso lungo la viabilità che da Flagogna porta a Forgaria, nel tratto che prende il nome di via Val. Nessuna persona è rimasta comunque ferita. Nello stesso punto era stato necessario intervenire anche una decina di giorni fa per lo stesso tipo di problematica.

La Squadra Comunale di Protezione Civile di Trasaghis, invece, è intervenuta per un monitoraggio relativo a un allagamento di una abitazione.