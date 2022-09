Allagamenti a Lignano.

L’ondata di maltempo di queste ultime ore ha colpito pesantemente anche Lignano dove molte zone della città sono andate sott’acqua. Le strade ben presto si sono trasformate in fiumi e i tombini non sono riusciti a far defluire l’acqua piovana.

Sono già una cinquantina gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco di Lignano Sabbiadoro, Latisana Udine e Codroipo, con l’acqua in alcune zone ha raggiunto anche i 20 centimetri. Notevoli i disagi, sia alla circolazione sia in alcuni edifici seminterrati e al piano terra. Tra le zone più colpite a Pineta c’è corso degli Alisei, vicino al Ristorante La Botte e davanti alla chiesa, mentre a Sabbiadoro colpita pesantemente la parte di Punta Faro.