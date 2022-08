La mappa delle centrali nucleari diffusa da Europa Verde.

Ci sarebbe anche Monfalcone nella mappa che, secondo il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, sarebbe stata predisposta dal centrodestra con i 14 siti candidati ad ospitare le centrali nucleari.

“La nuova destra da Calenda, Salvini, Berlusconi e Meloni propone il nucleare, ma non hanno il coraggio di dire dove verranno realizzate le centrali e quanto costerà farle. Oggi facciamo operazione verità”, ha dichiarato Bonelli.

Oltre al Monfalcone nella mappa di sarebbero Trino Vercellese, Caorso, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, Palma di Montechiaro, Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino, Montalto di Castro, Scarlino e Oristano.

Una vicenda che ha scatenato la reazione della segretaria del Pd provinciale di Trieste e candidata alla Camera Caterina Conti. “Il presidente Fedriga assicuri ai cittadini che non sarà nemmeno presa in ipotesi il sito di Monfalcone per una centrale nucleare. Purtroppo non è la prima volta che lo spettro di una centrale atomica incombe sui monfalconesi e quindi su tutta la nostra regione: non vorremmo che a forza di ripetere qualcuno cominci a crederlo possibile”.

“L’indipendenza energetica è un tema strategico che va affrontato con la massima serietà e parlare con leggerezza di nucleare non è il metodo per uscire dall’emergenza. Tanto più in Friuli Venezia Giulia, dove non dimentichiamo mai che a pochi chilometri sorge la centrale di Krsko, con tutte le problematiche annesse, inclusa l’alta sismicità del territorio”.