La tragedia tocca il Friuli. La vittima è Matteo Chieu

Una tragedia che lascia senza parole e che colpisce come una coltellata tutto il Friuli. Un ragazzo di 14 anni di Tolmezzo, Matteo Chieu, è morto a 14 anni mentre si trovata in vacanza in Brasile a causa di una puntura di zanzara.

Il ragazzo si trovava in Brasile con la mamma, Danise Farias, orinaria Salinópolis nello Stato del Pará, quando, da quanto si apprende, le sue condizioni avrebbero iniziato a peggiorare a casa della puntura dell’insetto. È morto ieri in ospedale.

Il padre è Roberto, titolare del negozio Boutique Della Pelle nel centro di Tolmezzo. Il ragazzo aveva concluso, quest’anno, la prima superiore al liceo scientifico Paschini.