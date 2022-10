Matteo Moro, l’ultimo saluto al figlioletto prima dell’incidente fatale

Matteo Moro aveva 26 anni e un figlio di poco più di un anno

Matteo Moro aveva 26 anni e un figlio piccolo che era stato a trovare proprio lunedì sera, prima che quell’incidente fatale spezzasse la sua giovane vita.

Il ragazzo di Casarsa della Delizia, infatti, stava rincasando in bicicletta dall’abitazione della sua ex compagna, a San Martino al Tagliamento, quando un’auto lo ha investito: nonostante più di un’ora di tentativi di rianimazione, non ce l’ha fatta. La sua vita si è fermata quella sera.

Matteo e la sua ex compagna si erano conosciuti tra i banchi di scuola; lui voleva fare il cameriere, ma, a causa di un incidente alcuni anni fa, aveva cominciato poi a lavorare in fabbrica. Dal loro rapporto è nato nel 2021, un figlio cui Matteo dedicava tutto il suo amore e la coppia, nonostante non vivesse più assieme, era rimasta molto unita.