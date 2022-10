Giuseppe Conte in Aula ha citato Enrico Galiano

Giuseppe Conte, per la prima volta ai banchi dell’opposizione in Parlamento, nel suo discorso di replica alle parole con cui la premier Giorgia Meloni ha chiesto la fiducia, parlando di scuola ha citato come figura di riferimento l’esempio del professore friulano, Enrico Galiano.

Ma chi è? Nato a Pordenone, classe 1977, Enrico Galiano insegna in una scuola di Pravisdomini e si è fatto conoscere grazie alla webserie “Cose da prof” che lui stesso ha creato e che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. La filosofia per essere un buon insegnante per lui è: “Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti”.

Conte lo ha citato in Aula in riferimento al “merito”, riportandone una sua frase: “La scuola non è il posto dove si vanno a selezionare e premiare i migliori, la scuola è il posto dove si va a tirare fuori il meglio da ciascuno”.