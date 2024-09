Trieste, perseguita e minaccia l’ex compagna: arrestato per stalking.

Il 6 settembre scorso, una donna ha presentato una denuncia presso la Questura di Trieste contro il suo ex compagno, un cittadino italiano del 1966, accusandolo di atti persecutori protrattisi per un anno. Secondo quanto riportato, la relazione si è conclusa nell’agosto 2023, ma l’uomo non ha smesso di seguirla e di appostarsi sotto la sua abitazione, terrorizzandola con comportamenti molesti.

La donna ha raccontato di episodi inquietanti, come l’applicazione di pezzetti di carta sotto la porta per monitorarne le uscite, la lascia di biglietti d’amore sulla sua auto e minacce in caso di rifiuto a riprendere la relazione. Inoltre, l’ex compagno si sarebbe recato agli allenamenti del figlio minorenne della donna nella speranza di incontrarla, culminando in un’intrusione non autorizzata nella sua abitazione.

Dopo la querela, il Commissariato San Sabba ha avviato un’indagine che ha portato, l’11 settembre, all’arresto dell’uomo in flagranza di reato mentre la pedinava. Sottoposto agli arresti domiciliari, l’uomo è stato nuovamente arrestato il 13 settembre per evasione e, nonostante fosse tornato agli arresti domiciliari, ha continuato a violare le restrizioni, avvicinandosi all’abitazione della donna.

A seguito di queste violazioni, il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il 18 settembre, ponendo fine a un anno di angoscia per la vittima.