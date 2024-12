La vittima è Salah Eddine Cancian.

E’ Salah Eddine Cancian, 25enne residente a Spilimbergo il giovane che questa mattina, intorno alle 5 e 30, ha perso la vita sulla Cimpello-Sequals, nel tratto tra Zoppola e Rauscedo, in direzione Pordenone.

Dalle prime ricostruzioni, si è trattato di una fuoriuscita autonoma: il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Volkswagen Golf. L’auto, dopo aver attraversato la carreggiata opposta, si è schiantata violentemente contro un albero, causando un impatto fatale.

A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio, che ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica, ma per Salah Eddine Cancian non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita, maper il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Meduno, insieme al radiomobile di Pordenone, hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.