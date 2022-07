L’incidente era avvenuto il 17 giugno a Treppo Grande.

Stava sistemando il giardino quando è salito su una scala per potare un’albero ma è caduto a terra battendo la testa. Il dottor Carlo Peano, medico di base a Cassacco, è morto all’ospedale di Udine, dopo una quindicina di giorni di ricovero in rianimazione. L’incidente era successo il 17 giugno nella sua abitazione di Treppo Grande.

Punto di riferimento per Cassacco, il dottor Peano era stimato da tutti non solo per le sue doti professionali, ma anche per l’umanità e la gentilezza con la quale accoglieva i suoi pazienti o chiunque ne avesse bisogno.

Il dottor Peano lascia la mamma Lia, il fratello Luigi e le sorelle Elena e Anna. I funerali saranno celebrati mercoledì 6 luglio alle ore 15 e 30 nel Duomo di Tricesimo.