Il generale Gianfranco Ottogalli era originario di Aquileia

E’ morto ieri, all’Ospedale di Palmanova, il generale Gianfranco Ottogalli. Originario di Aquileia, aveva 84 anni e per 45 di questi aveva servito il suo Paese, ricoprendo anche la carica di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Sposato e con due figlie, l’alto ufficiale, dopo le scuole in Friuli, aveva frequentato l’Accademia di Modena e nel 1963 era entrato nel Genio Guastatori. Dal 1972 al 1975 ha seguito il 97° Corso alla Scuola di Guerra dell’Esercito Italiano e successivamente dal 1976 al 1977, l’11° Staff College Course in Gran Bretagna.

Tra gli incarichi ricoperti, quelli di Comandante del 3° Battaglione Guastatori “Verbano” (1981-82), Comandante della Brigata Meccanizzata “Gorizia” (1989-91), Vice Comandante della Regione Militare Tosco-Emilia (1994-95). Dal ’97 al 2001 fu Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa per poi diventare, il 17 maggio 2001, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ruolo che ha avuto per due anni, per poi andare in quiescenza.