Elicottero precipita in Friuli: chi è la vittima e cosa è successo

Per Igor Schiocchet non c’è stato nulla da fare.

E’ Igor Schiocchet, 45enne di Belluno la vittima del tragico incidente in elicottero accaduto oggi a Sequals, nel greto del fiume Meduna. La vittima aveva un’azienda di vernici e pitture a Trichiana.

Secondo una prima ricostruzione, un testimone ha visto roteare in maniera anomala l’elicottero, per poi scomparire dall’orizzonte, è scattata la macchina dei soccorsi. Il pilota avrebbe quindi tentato un atterraggio di emergenza nel greto del Meduna, ma purtroppo l’elicottero è precipitato ad una velocità tale che il velivolo è andato distrutto.

All’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente il personale sanitario, giunto con l’eliambulanza e un ambulanza a constatato il decesso del pilota. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il piccolo elicottero per permettere l’estricazione ed il recupero della vittima. Presenti anche i carabinieri che ora stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Un aiuto in tal senso potrebbe arrivare da secondo elicottero che lo seguiva a poca distanza e che è subito atterrato vicino al luogo della tragedia.