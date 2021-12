Lutto a Codroipo e in Friuli per la morte di Luca Bevilacqua.

La leucemia ha portato via il giorno di Natale Luca Bevilacqua. Aveva soli 30 anni, era originario di Codroipo e svolgeva l’attività di consulente finanziario a Milano. Una giovane vita e tanti sogni spezzati a causa di quella malattia che gli era stata diagnosticata a maggio scorso e che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Ricordato da tutti come un ragazzo gentile e generoso, studente impegnato e persona che amava la vita e il suo lavoro. Per supportare chi come Luca soffre di leucemia, la famiglia ha deciso che le eventuali donazioni saranno devolute all’AIL, associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.

Il percorso.

Bevilacqua si era diplomato al Malignani di Udine, per poi proseguire gli studi all’Università di Trieste. Qui, Luca ha seguito il corso di Economia in inglese che lo ha portato a studiare alla Copenaghen Business School in Danimarca. Poi il trasferimento a Milano, dove lavorava come consulente finanziario, restando sempre in contatto con i suoi amici e affetti di Codroipo.

A maggio dell’anno scorso era arrivata la triste notizia della malattia che Luca ha cercato di sconfiggere fino alla fine. E oggi, il Friuli piange un giovane con ancora tutta la vita davanti.

