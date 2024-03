Malore alla guida questa mattina a Ronchis, davanti alla chiesa.

Malore fatale alla guida questa mattina a Ronchis. Un uomo di 82 anni, Claudio Buttò, mentre si trovava alla guida della sua auto, si è sentito male di fronte alla chiesa del paese. Il veicolo poi è andato a sbattere a bassa velocità contro un palo a bordo della strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con un’auto medica .Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita dell’uomo. Il medico ha constatato il decesso avvenuto a causa del malore. Presenti anche i vigili del fuoco di Latisana che hanno aiutato i soccorritori e si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente.