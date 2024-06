Paura sulla motonave Audace a rischio affondamento.

Momenti di grande apprensione questa mattina per la motonave Audace che, partita da Grado e diretta a Trieste, ha lanciato una chiamata di emergenza 4 miglia a largo di Grado per il rischio di affondamento. Le prime informazioni hanno rivelato che la motonave stava imbarcando acqua, rendendo necessario un immediato intervento di soccorso.

A bordo della Audace si trovavano 76 persone, che sono state prontamente trasferite su zattere di salvataggio e accolte dalle motovedette della Capitaneria di Porto. I passeggeri sono stati successivamente trasportati in sicurezza al Molo Torpediniere di Grado, dove stanno arrivando in queste ore. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sono attualmente in corso le operazioni per riportare la motonave a riva in sicurezza.

Il video dei soccorsi.