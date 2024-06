La maratona del dono di sangue a Udine.

Tutto è pronto per il via della seconda maratona del dono del sangue che, unico caso in Italia, l’Afds provinciale di Udine organizza in occasione della Giornata mondiale del donatore. Sulla linea di partenza 250 volontari, oltre alle riserve, che si alterneranno sui lettini dalle 12 di giovedì 13 giugno alla stessa ora di venerdì 14 giugno.

L’obiettivo dell’iniziativa, ideata dal Gruppo Giovani, non è soltanto quello di superare il record dell’anno scorso, quando le donazioni erano state 220, ma soprattutto quello di rodare la macchina organizzativa sia dell’associazione sia del reparto ospedaliero impegnato, in caso di grandi emergenze che richiedano quantità eccezionali di sangue.

Alla prima edizione aperta a tutte le fasce di età, nel giugno 2023, hanno partecipato 221 donatori, di cui 125 under 28 anni, giunti all’ospedale di Udine da tutte le 198 sezioni presenti dai monti al mare. Al termine delle 24 ore sono stati raccolti 116,4 litri di sangue. L’iniziativa, però, ha avuto anche una valenza scientifica, potendo valutare gli effetti della donazione anche al di fuori degli orari tradizionali, che rimangono legati al mattino.