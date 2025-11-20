I funerali di Giovanni Trame, ucciso dalla mamma a Muggia.

Saranno celebrati martedì 25 novembre, nel Duomo di Muggia, i funerali di Giovanni Trame, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre, Olena Stasiuk. A renderlo noto è la parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo sulla cui pagina social è stato precisato il programma della cerimonia: l’arrivo del feretro in chiesa è previsto per le 10, mentre alle 11 sarà celebrata la santa messa. Al termine della funzione, seguirà la sepoltura nel cimitero di Muggia. La parrocchia comunicherà nelle prossime ore ulteriori dettagli utili alla partecipazione della cittadinanza.