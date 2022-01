I controlli della polizia ferroviaria in Friuli.

Nel corso dell’operazione “Rail Safe Day”, la prima del 2022 in 29 località, tra stazioni ferroviarie ed altri siti, in tutto il territorio regionale, a Gorizia, lo scorso mercoledì, sono stati rintracciati 5 cittadini stranieri irregolari di cui due sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Sempre nel capoluogo isontino è stata elevata una sanzione per la violazione del divieto di accesso ad area ferroviaria interdetta. In tutto sono 443 persone e 34 veicoli controllati da oltre 75 operatori del Compartimento della polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’operazione

(Visited 163 times, 163 visits today)