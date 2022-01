L’arresto da parte della polizia di frontiera di Gorizia.

Personale del Settore di polizia di frontiera di Gorizia ha tratto in arresto – lo scorso 18 gennaio – un cittadino bulgaro di 37 anni. Gli operatori della Polterra riuscivano ad intercettare il veicolo segnalato in località ex valico di San Pietro in questa Via Vittorio Veneto. All’interno dell’autovettura, oltre all’autista, vi erano 6 cittadini turchi.

Gli stessi dopo essere stati rifocillati e visitati seguendo i protocolli anticovid, hanno dichiarato di essere stati prelevati in una non meglio indicata località in Croazia, per poi essere caricati dal cittadino bulgaro che doveva trasportarli in una non meglio indicata città francese. Dopo l’attività di identificazione ed indagine lo stesso era stato associato alla locale casa Circondariale, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione aggravato. Il Tribunale di Gorizia con sentenza del 20 ha convalidato l’arresto del cittadino bulgaro, disponendo la misura del Divieto di Dimora nella Regione Friuli Venezia Giulia.

(Visited 104 times, 104 visits today)