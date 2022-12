Muore sulla pista da sci a Piancavallo, chi è la vittima e cosa è successo

Il tragico incidente di ieri sulla pista da sci di Piancavallo.

E’ un turista di Hong Kong di 44 anni la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sulla pista di Tremol 2 a Piancavallo. L’uomo, con il suo snowboard è stato trovato a terra da alcuni sciatori che hanno subito dato l’allarme.

L’uomo era in arresto cardiaco e nonostante i soccorsi, è intervenuto anche l’elicottero sanitario di Pieve di Cadore, non c’è stato nulla da fare. Resta ancora da ricostruire l’esatta dinamica: al momento dell’incidente non c’erano testimoni e non è chiaro se la caduta è stata causata da un malore oppure se l’arresto cardiaco è avvenuto dopo l’incidente.

E’ stato difficile anche risalire all’identità del 44enne: lo snowboarder infatti non aveva i documenti con sè e solo dopo aver trovato le chiavi dell’auto i carabinieri hanno potuto capire chi era per mettersi in contatto con i familiari.