L’incidente in cui ha perso la vita Tobia de Eccher

Il giovane di 25 anni che guidava l’auto in cui hanno perso la vita Tobia de Eccher e Riccardo Pastrello era ubriaco. Le analisi, infatti, hanno certificato un tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti.

Il ragazzo era alla guida della Renault Clio la notte del 24 dicembre, quando per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo via Libertà a Mestre di ritorno da una festa, la vettura si è schiantata contro il muretto di protezione laterale. Nello scontro, sono morti due dei giovani a bordo, de Eccher (della nota famiglia di costruzioni) e Pastrello, entrambi di 25 anni. Il conducente e una ragazza, invece, hanno riportato ferite non gravi.

L’indagine aperta dalla procura di Venezia, con l’iscrizione del nome del giovane alla guida, è per omicidio stradale plurimo; stando ai primi accertamenti della polizia locale, pare che l’incidente sia avvenuto in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Tobia, che studiava Architettura in Svizzera, lascia il padre Andrea, la mamma Giulia, la sorella Lena, gli zii Riccarda, Claudio e Marco e la nonna Marina.