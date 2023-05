Paura a Basiliano, fiamme sul terrazzo di un’abitazione

L’incendio a Basiliano.

Qualche minuto prima delle 18 di oggi, 22 maggio 2023, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Codroipo e una squadra della sede centrale per l’incendio in un terrazzo a Basiliano.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno raggiunto il terrazzo utilizzando la scala italiana in dotazione e hanno spento le fiamme che, partite dai bidoni della raccolta differenziata stavano intaccando gli infissi in legno dell’appartamento.

Nessuna persona è rimasta coinvolta al momento dell’incendio gli inquilini dell’appartamento che si affaccia sul terrazzo non erano in casa. Sono un corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza e sono in fase di accertamento le cause del principio d’incendio