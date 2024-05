Lignano guadagna 4 posizioni nella classifica delle mete turistiche Italiane.

Lignano Sabbiadoro è la decima meta turistica italiana, scalando di quattro posizioni in tre anni la speciale classifica elaborata da JustGood Tourism su dati ISTAT. Davanti ci sono città d’arte come Roma, Venezia e Firenze, dietro però ci sono città come Napoli, Verona, Torino e il Lago di Garda. C’è da dire che in questa speciale classifica, le spiagge del Nord Est tutte assieme, danno una spallata alla Riviera Romagnola e diventano il litorale prima meta turistica nazionale.

“È un dato che ci dà soddisfazione e ci fa capire che siamo sulla strada giusta, soprattutto con quanto stiamo attuando per vivere nuove stagioni, sicuramente favorite da periodi dell’anno particolarmente miti. E poi con il grande lavoro che stiamo compiendo assieme alle associazioni, nel settore del turismo sportivo”, commenta il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi.

“E’ anche un premio, al lavoro di squadra tra il Comune, le Associazioni di categoria, i Concessionari, alla Regione con le campagne promozionali nazionali avviate da qualche anno, sotto il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia e alla forma di collaborazione nata tra i Comuni balneari all’interno della rete G20. Un’attività che sta dando i suoi risultati, in termini di credibilità e notorietà Non è un caso se le spiagge del Nord Est risultano ai primi posti, davanti per esempio a mete storiche come quelle della Romagna”.

I dati di Lignano.

Il dato utilizzato nella formazione della classifica fornita da JustGood Tourism si riferisce alla permanenza nelle strutture ricettive che per questo avvio di stagione, a Lignano Sabbiadoro, stanno già registrando numeri molto buoni. Nel complesso, nel 2023, con i suoi 3,6 milioni di presenze turistiche, (un dato totale che non tiene conto delle seconde case), la città di Lignano ha segnato un incremento rispetto all’anno precedente, soprattutto di turisti stranieri (+5,7%) e in particolare Austriaci (+3,9%). Crescita confermata anche per il 2024: a metà aprile le agende ricettive registravano già un balzo in avanti di + 3,7% nelle prenotazioni alberghiere, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“E’ un risultato motivazionale – aggiunge il sindaco Giorgi – che ci spinge a portare avanti con convinzione alcuni progetti futuri: ne sono un esempio la previsione di incrementare le strutture idonee a contenere eventi nazionali e internazionali di natura sportiva, musicale e congressuale. E poi nuovi percorsi di mobilità lenta e manifestazioni legate al ciclo turismo. Dobbiamo uscire dai confini della città e diventare una cassa di risonanza per i maggiori eventi targati FVG“.