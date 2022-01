La tragedia a San Dorligo.

Un parto in casa finisce in tragedia per una famiglia a San Dorligo della Valle. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri.

Il neonato, partorito in casa con l’assistenza di una ostetrica regolarmente operante sul territorio, è andato in arresto cardiaco. Subito soccorso dal personale del 118, il neonato è stato portato all’ospedale Burlo Garofalo di Trieste.

I tentativi di salvare il nascituro, però, sono stati vani e una volta in ospedale si è potuto solamente constatare il decesso. Attualmente sono in corso delle indagini per fare luce sulla vicenda.

