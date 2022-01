I furti a Faedis, Cividale e Rivignano Teor.

Inizio dell’anno all’insegna dei furti ai danni di diverse famiglie in Friuli. Diverse abitazioni sono state prese di mira dai ladri. A Faedis, nella giornata di ieri, i malviventi si sono introdotti in una casa dal garage approfittando dell’assenza dei proprietari e si sono accaparrati i gioielli in oro, scappando con un bottino di circa 4mila euro.

A Cividale, invece, è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione il furto di 2 orologi da polso. A Rivignano Teor, infine, i ladri si sono introdotti in un’abitazione dopo aver forzato una finestra ed hanno portato via i gioielli presenti per un bottino che ammonta a 5mila euro. Su quest’ultimo caso stanno indagando i carabinieri di Latisana.

