Neve, gradinate e forte vento: il Fvg nella morsa del maltempo

Il maltempo in Fvg.

Neve, grandine e forte vento. L’ondata di maltempo di oggi ha creato danni e disagi in tutto il Friuli con moltissimi interventi da parte dei vigili del fuoco.

A Precenicco, nella bassa friulana, un palo della luce pericolante ha messo a repentaglio la sicurezza del traffico automobilistico in via Latisana. Stessa cosa è accaduta a San Vito al Tagliamento, sulla strada che porta a Carbona, dove, addirittura, alcuni pali elettrici si sono pericolosamente inclinati verso l’asfalto In Via Roma, a Teor, un’albero completamente sradicato dal suolo è crollato in strada.

A Gemona invece, una copiosa grandinata ha danneggiato alcune automobili, mentre a in montagna, a Tarvisio ed a Villacco una copiosa nevicata ha imbiancato i paesaggi.



















(Visited 341 times, 28 visits today)