La protesta dei no green pass in Fvg.

“Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno”. Con questo slogan è stato annunciato con il tam tam tipico della rete per mercoledì 1 settembre il blocco delle stazioni ferroviarie per manifestare contro l’obbligo del green pass, che entrerà in vigore proprio quel giorno per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza.

La manifestazione contro il green pass.

L’appuntamento per i manifestanti in Friuli Venezia Giulia sarà a Udine, Trieste e Monfalcone rigorosamente davanti alla stazione dalle 14,30. Nelle intenzioni degli organizzatori poi c’è di entrare sui binari a partire dalle 15 e restare fino a sera. La manifestazione si svolgerà in contemporanea in 54 città italiane.

